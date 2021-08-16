Карпин: определим список игроков сборной, которые могут быть капитаном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, кто будет капитаном национальной команды в сентябрьских матчах квалификации ЧМ-2022.



«Будет список игроков, которые могут быть капитаном. На сборах мы определим его. Он будет определяться на каждом сборе. Пообщаюсь с командой. Посмотрим на них в обычной жизни, на тренировках, а потом решим — назначу ли я капитана сам, либо его выберет команда», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.