Карпин: Дзюба сказал, что готов приезжать в сборную. Мечтает и хочет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о беседе с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой, который не был вызван в состав национальной команды на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

«С Дзюбой пообщались больше часа. Отношения: тренер-игрок. На этом всё. Если посчитаем, что Дзюба может приносить пользу — будет в команде. Нет — нет, как и любой другой игрок. Артём сказал, что готов приезжать, мечтает и хочет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.



Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.