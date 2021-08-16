Карпин: не буду говорить, с какой схемой сыграем с хорватами. Зачем? Чтобы Хорватия знала?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможной схеме национальной команды на матч с Хорватией в квалификации ЧМ-2022.
«Терехова и Самошникова вижу на позиции левого защитника. Да, Терехов играет бортового игрока, как говорит Кафанов, в трёх центральных. Но он может адаптироваться и в схеме с четырьмя защитниками. С Хорватией можем сыграть по любой схеме. Не буду же я вам говорить, как мы будем играть. Зачем? Чтобы Хорватия знала?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.
Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
- 16 августа 2021
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