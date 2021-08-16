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Карпин рассказал, как будет использовать Головина и Миранчука

Карпин рассказал, как будет использовать Головина и Миранчука
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о вызове полузащитников Александра Головина и Алексея Миранчука в национальную команду на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

«Головин может сыграть на любой позиции. Где его использовать, будем решать перед каждой игрой. В «Монако» играет на левом фланге вообще. Может сыграть и в двойке опорников, и в тройке. Такой игрок, как Головин, может сыграть почти везде, равно как и Миранчук. Схему будем менять в зависимости от соперника», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.

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