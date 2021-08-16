Карпин объяснил вызов в сборную России 18-летнего Захаряна

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу вызова в национальную команду 18-летнего Арсена Захаряна и невызова нескольких других игроков.

«Захаряна вижу и в центре, и на флангах. Нет намерений никого заигрывать просто так. Если решим, что Захарян полезен сборной, он будет играть. Захарян в сборной потому, что он талантливый игрок. Он может принести пользу. Мы не будем заигрывать его специально. Если он будет играть так, как в матче с ЦСКА, то велика вероятность, что он выйдет в основе в матче с Хорватией.

Уткин? Да, два забил со штрафного. Но у нас большой выбор в опорной зоне. Умяров по той же причине не вызван. Черников есть в списке, Глушаков. Почти все русские есть в списке. Тут надо выглядеть лучше других» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.