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Карпин — о лимите: если не выигрывают конкуренцию здесь, пусть играют в Хорватии и Чехии

Карпин — о лимите: если не выигрывают конкуренцию здесь, пусть играют в Хорватии и Чехии
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о реформе РПЛ и возможной отмене лимита на легионеров.

«Проект реформ не изучал. Мне не до этого даже по времени. Моё отношение к лимиту вы все знаете. С 2008 года оно не изменилось. Если не выигрывают конкуренцию здесь, пусть играют в Хорватии, Чехии, Финляндии. Либо пусть выигрывают», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.

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