Карпин рассказал, какой футбол хочет видеть в РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос журналистов по поводу уровня футбола в Российской Премьер-Лиге.

«Зачем мне кому-то дополнительно объяснять, почему он не вызван? Я это уже объяснил. Наш состав это тоже объясняет. Кто играет, тот будет в сборной.

Да, мне хотелось бы, чтобы в РПЛ был более интенсивный футбол. Например, в матче «Рубина» и «Крыльев» был интенсивный футбол. Что делать? У меня такой же вопрос. Что делать, чтобы он не был дном? Дно не с этим связано. Сейчас не время говорить о российском футболе в целом. Понятно, что хочется больше игр с высокой интенсивностью. Мне бы хотелось, чтобы все футболисты ещё прибавили. Во всём: техника, видение поля, быстрота принятия решений. Во всём» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.