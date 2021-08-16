Кто должен быть новым капитаном сборной России вместо Дзюбы?
Поделиться
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сегодня назвал игроков, которые были вызваны на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. В сборную не попал форвард «Зенита» Артём Дзюба, долгое время являвшийся капитаном национальной команды. Кто, по вашему мнению, должен быть новым капитаном сборной России вместо Дзюбы?
В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.
Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
Комментарии
- 16 августа 2021
-
18:15
-
18:14
-
18:12
-
18:10
-
18:02
-
17:54
-
17:42
-
17:41
-
17:35
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:23
-
17:17
-
17:13
-
17:09
-
17:05
-
16:57
-
16:57
-
16:53
-
16:49
-
16:49
-
16:35
-
16:33
-
16:30
-
16:16
-
16:16
-
16:11
-
16:10
-
16:02
-
16:00
-
15:47
-
15:47
-
15:40
-
15:30
Партнерский контент