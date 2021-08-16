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Карпин – о матче с Хорватией: одно дело – говорить, другое дело – на поле показывать

Карпин – о матче с Хорватией: одно дело – говорить, другое дело – на поле показывать
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной Хорватии и оценил уровень нападающего своей команды Фёдора Смолова.

«Игроки с радостью отнеслись к моему посылу про то, что мы должны играть смело и дерзко. Очень положительно. Посмотрим, готовы ли они подерзить с хорватами. Одно дело – говорить, другое дело – на поле показывать. Посмотрим 1 сентября.

Собираюсь ли внедрять борщ? По-моему, он уже внедрён. Возможно, даже уберём.

После Испании Смолов хуже не стал и лучше не стал. Просто есть моменты, когда есть лучшая форма, а есть хуже. Никто не способен играть одинаково хорошо. Сейчас Фёдор выглядит неплохо» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России проведёт встречу с Хорватией 1 сентября в рамках квалификации к ЧМ-2022.

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