Карпин: изучали отчёты по игре сборной России на Евро

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что изучал отчёты по игре национальной команды на Евро-2020.

«Отчёты изучали по игре на Евро. Сложно выделить что-то главное. Информацию по игроку и так далее, средние цифры. Статистические выкладки. Мы смотрим за всеми. У меня здесь список из 55 человек. И он постоянно расширяется, после каждого тура — кто-то где-то сверкнул. За Сергеевым и его прогрессом тоже следим.

Макаров? Да, он сыграл два неполных матча. Говорил со Слуцким. Понимаем, что он может нам пригодиться, хоть он и был не в лучшем состоянии. В «Динамо» неплохо проявил себя, выходя на замену. Те качества, которые у него есть, остались при нём» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.