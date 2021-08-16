Карпин: Жирков пока без команды. Как можно вызывать игрока, который без команды?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил вероятность вызова 37-летнего защитника Юрия Жиркова в национальную команду на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.



«Не считаю возраст преградой. Если игрок показывает уровень, то будет вызываться. Как в 35, так и в 15.

Жирков пока без команды. Как можно вызывать игрока, который без команды? Мы не знаем даже, в каком он состоянии», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.



Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.