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Карпин: Жирков пока без команды. Как можно вызывать игрока, который без команды?

Карпин: Жирков пока без команды. Как можно вызывать игрока, который без команды?
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил вероятность вызова 37-летнего защитника Юрия Жиркова в национальную команду на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.

«Не считаю возраст преградой. Если игрок показывает уровень, то будет вызываться. Как в 35, так и в 15.

Жирков пока без команды. Как можно вызывать игрока, который без команды? Мы не знаем даже, в каком он состоянии», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.

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