«Спартак» поздравил Бакаева и Максименко с вызовом в сборную России

Пресс-служба «Спартака» в «твиттере» поздравила полузащитника Зелимхана Бакаева и голкипера Александра Максименко с вызовом в сборную России.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин сегодня назвал игроков, которые были вызваны на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Кроме Бакаева и Максименко, «Спартак» в национальной команде будут представлять Георгий Джикия и Роман Зобнин.
В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.
Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
- 16 августа 2021
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