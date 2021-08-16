«Спартак» поздравил Бакаева и Максименко с вызовом в сборную России

Пресс-служба «Спартака» в «твиттере» поздравила полузащитника Зелимхана Бакаева и голкипера Александра Максименко с вызовом в сборную России.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сегодня назвал игроков, которые были вызваны на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. Кроме Бакаева и Максименко, «Спартак» в национальной команде будут представлять Георгий Джикия и Роман Зобнин.

В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.



Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.