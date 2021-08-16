Малафеев: вратарём сборной будет Гильерме. Он самый опытный и стабильный

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался на тему вратарского вопроса в сборной России.
«Вызваны самые сильные и стабильные в своей игре вратари. Я ещё перед Евро говорил, что невключение Гильерме в конечный состав сборной выглядит странным. Он определённо заслуживает своего места в составе команды.
При всём уважении к Максименко, Дюпину и Песьякову, по моему мнению, первым номером будет именно Гильерме. Он самый опытный и стабильный голкипер за последние несколько лет. Но, безусловно, все вызванные вратари составят друг другу конкуренцию, и даже если кто-то вдруг по какой-то причине «отклеится» от этого состава, на их место могут прийти другие — например, Лунёв или Сафонов, которые, в свою очередь, будут цепляться за предоставленный им шанс», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 августа 2021
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