Защитник «Ростова» Осипенко: о вызове в сборную России узнал только что, из интернета

Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал вызов в сборную России.

«О вызове в сборную узнал только что. Из интернета. С детства мечтал попасть в сборную. Точнее, сначала мечтал попасть в молодёжку, когда ещё маленький был. В молодёжку не получилось, но зато я теперь в основной, ха-ха. Очень счастлив. Спасибо всем тренерам, с которыми я работал. Абсолютно все приложили к этому руку.

Когда Карпина назначили в сборную, промелькнула ли мысль, что могут вызвать? Конечно, промелькнула. Он со мной долго работал, он знает все мои сильные и слабые стороны. Но стопроцентной уверенности не было. Спасибо ему за вызов.



Как семье рассказал? Позвонил отцу, спрашиваю «Что делаешь?». Говорит: «Телик смотрю, Матч ТВ». Отвечаю ему: «Что там, состав не объявили? Смотри внимательней, может, фамилию какую знакомую увидишь». Он сначала вообще не понял. Был очень сильно удивлён. Потом, конечно, обрадовался», — цитирует Осипенко Sport24.