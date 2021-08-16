Форвард олимпийской сборной Бразилии Кунья отклонил предложение «Зенита»

Форвард олимпийской сборной Бразилии и «Герты» Матеус Кунья отклонил предложение «Зенита», сообщает Rayo Total со ссылкой на Bild.

«Зенит» сделал Кунье выгодное предложение, но бразилец его отклонил. Кунья не собирается покидать немецкий клуб.



Сообщалось, что «Зенит» проявляет интерес к Кунье. Российский клуб предложил за футболиста € 25 млн. Сам нападающий хотел бы продолжить карьеру в Испании или Англии.



Кунья защищает цвета «Герты» с января 2020 года, куда перешёл из «Лейпцига». Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. В прошлом сезоне чемпионата Германии Кунья провёл за «Герту» 27 матчей, в которых записал в свой актив семь голов и сделал четыре результативные передачи. Также на его счету один гол и две передачи в одном матче в Кубке Германии.