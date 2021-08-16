Назван список игроков, вызванных в сборную Украины на отборочные матчи ЧМ-2022

Стала известна расширенная заявка сборной Украины на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Она опубликована в «инстаграме» Украинской ассоциации футбола (УАФ).
Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Анатолий Трубин («Шахтёр»), Андрей Лунин («Реал»).
Защитники: Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все — «Динамо»), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все — «Шахтёр»), Эдуард Соболь («Брюгге»).
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков (все — «Динамо»), Тарас Cтепаненко («Шахтёр»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм Юнайтед»), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба — «Ференцварош»).
Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика»), Артём Довбик («Днепр-1»).
Резервный список: Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все — «Шахтёр»), Виктор Коваленко («Специя»), Владислав Кочергин («Заря»), Богдан Михайличенко («Андерлехт»), Евгений Макаренко («МОЛ Фехервар»), Тарас Качараба («Славия»).
1 сентября сборной Украины предстоит провести матч квалификации ЧМ-2022 со сборной Казахстана. 4 сентября украинцы встретятся с национальной командой Франции.
- 16 августа 2021
-
21:31
-
21:27
-
21:13
-
21:07
-
20:54
-
20:42
-
20:36
-
20:33
-
20:19
-
20:07
-
19:34
-
19:30
-
19:16
-
19:04
-
18:59
-
18:57
-
18:50
-
18:46
-
18:15
-
18:14
-
18:12
-
18:10
-
18:02
-
17:54
-
17:42
-
17:41
-
17:35
-
17:34
-
17:30
-
17:28
-
17:23
-
17:17
-
17:13
-
17:09
-
17:05