Назван список игроков, вызванных в сборную Украины на отборочные матчи ЧМ-2022

Стала известна расширенная заявка сборной Украины на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Она опубликована в «инстаграме» Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Вратари: Георгий Бущан («Динамо»), Анатолий Трубин («Шахтёр»), Андрей Лунин («Реал»).

Защитники: Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тымчик, Александр Сирота (все — «Динамо»), Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Виктор Корниенко (все — «Шахтёр»), Эдуард Соболь («Брюгге»).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков (все — «Динамо»), Тарас Cтепаненко («Шахтёр»), Руслан Малиновский («Аталанта»), Александр Зинченко («Манчестер Сити»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм Юнайтед»), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба — «Ференцварош»).

Нападающие: Роман Яремчук («Бенфика»), Артём Довбик («Днепр-1»).

Резервный список: Евгений Коноплянка, Ефим Конопля, Даниил Сикан (все — «Шахтёр»), Виктор Коваленко («Специя»), Владислав Кочергин («Заря»), Богдан Михайличенко («Андерлехт»), Евгений Макаренко («МОЛ Фехервар»), Тарас Качараба («Славия»).

1 сентября сборной Украины предстоит провести матч квалификации ЧМ-2022 со сборной Казахстана. 4 сентября украинцы встретятся с национальной командой Франции.