Дасаев: если Дзюба соберётся – может, его карьера в сборной и не закончена

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев прокомментировал невызов нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы и форварда «Спартака» Александра Соболева в сборную России.

«Трудно сказать по Соболеву и Дзюбе – Карпин сейчас их в сборной не видит. Надо ждать.



Всё зависит от Артёма – если соберётся, то, может, и не закончена его карьера в сборной. Пока он не показывает нужную игру. На Евро против него были защитники, которые не давали принять мяч, а в РПЛ он ещё может забивать. Ставить крест на его карьере в сборной рано», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сегодня назвал игроков, которые были вызваны на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.