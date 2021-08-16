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«Сочи» разгромил «Химки» и вышел на третье место в РПЛ

«Сочи» разгромил «Химки» и вышел на третье место в РПЛ
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В матче 4-го тура РПЛ «Сочи» разгромил «Химки». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 3:0.

На 17-й минуте счёт в матче открыл форвард сочинцев Максим Барсов. Кирилл Заика сделал передачу к левому краю гостевой штрафной, Ивелин Попов тут же прострелил во вратарскую, откуда Барсов из борьбы направил мяч в сетку ворот. В начале второго тайма Попов удвоил преимущество «Сочи». Данила Прохин начал атаку длинным забросом в направлении Никиты Бурмистрова, тот отпасовал в центр штрафной, откуда Попов, выдержав паузу, пробил точно в нижний угол ворот. На 75-й минуте Попов довёл счёт до разгромного. Бурмистров здорово прострелил в центр штрафной, а Попов ударом из-под защитника оформил дубль.

«Сочи» набрал 9 очков вышел на третье место в таблице РПЛ. «Химки» (4) находятся на 12-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
16 августа 2021, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
3 : 0
Химки
Химки
1:0 Барсов – 17'   2:0 Попов – 54'   3:0 Попов – 75'
Комментарии
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