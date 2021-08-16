Лапорта: после продажи Неймара за 222 млн деньги в «Барселоне» тратили со скоростью света

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал пункт письма бывшего руководителя каталонского клуба Хосепа Марии Бартомеу о повышении зарплат в каталонской команде.
«Седьмой пункт письма относится к тому факту, что зарплаты выросли, потому что они не могли конкурировать с другими клубами в стране и английской Премьер-лигой. Несомненно и то, что спортивная политика была катастрофической. С тех пор, как Неймар был продан за 222 миллиона, деньги тратились непропорционально и со скоростью света. Это привело к росту зарплат и амортизации. И теперь мы здесь. В плане спорта наши дела идут не очень хорошо. Им следовало изменить модель и поверить в Ла Масию», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.
Ранее Хосеп Мария Бартомеу обратился с открытым письмом к Жоану Лапорте и обвинил его в бездействии.
- 16 августа 2021
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