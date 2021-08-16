Анри оценил перспективы «ПСЖ» после перехода Месси

Бывший нападающий «Барселоны» Тьерри Анри оценил перспективы «Пари Сен-Жермен» после перехода Лионеля Месси.
«Равновесие в команде крайне важно. Конечно, мы всегда говорим о великих персоналиях, об атаке, о стремлении идти вперёд. Но нужен баланс. Когда упоминают ту «Барселону», в которой я в своё время играл, то забывают, что мы мало пропускали. Именно малопропускающие команды всегда близки к победе в чемпионатах и еврокубках, Лиге чемпионов.
Когда у тебя футболисты со сверхспособностями, победить немного проще. Но «ПСЖ» сейчас пропускает слишком много, чтобы задумываться о трофеях», — сказал Анри в интервью Amazon Prime, его слова приводит Daily Mail.
Напомним, 10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон. За пять дней до этого «Барселона» объявила, что не будет продлевать договор с Лео. Это связано с финансовыми и структурными препятствиями, прописанными в регламенте испанской лиги.
- 16 августа 2021
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