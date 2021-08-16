Турнирная таблица РПЛ: «Зенит» и «Рубин» — лидеры, «Спартак» — десятый, «Ростов» — на дне

В Российской Премьер-Лиге завершились все матчи 4-го тура.
По итогам четырёх стартовых туров лидерами чемпионата России являются «Зенит» и «Рубин», в активе которых по 10 очков. Примечательно, что обе команды могли вырваться на единоличное первое место, но казанцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1), а сине-бело-голубые не смогли победить «Локомотив» (1:1).
Третье и четвёртое место в турнирной таблице занимают «Сочи» и «Динамо», которые набрали по 9 очков. За ними, на пятой позиции, находится «Локомотив» (8), а на шестой строчке достаточно неожиданно идёт дебютант РПЛ – «Нижний Новгород» (7).
Далее расположилась плеяда команд с шестью очками в активе: «Краснодар» (7-е место), ЦСКА (8-е место), «Ахмат» (9-е место) и «Спартак» (10-е место). На 11-м и 12-м местах — «Уфа» (4) и «Химки» (4) соответственно.
13-е место занимает тульский «Арсенал» (3). Замыкают таблицу «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал», которые набрали лишь по одному очку за четыре матча.
Подробная турнирная таблица РПЛ сезона-2021/2022 от «Чемпионата».
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