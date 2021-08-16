Черевченко: в матче с «Сочи» у нас не получилось вообще всё

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча с «Сочи» (0:3).
«Скажу коротко: сегодня на поле была одна команда – «Сочи». У нас на поле не получилось вообще всё.
Адеми не выпустили, потому что он провёл всего три тренировки с командой. Также, мы говорили с ним, он чувствует свой организм и сказал, что пока не готов.
Отдать Коряна в аренду было нашим общим решением», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата».
В матче 4-го тура РПЛ «Сочи» разгромил «Химки». Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи и завершилась со счётом 3:0. На 17-й минуте счёт в матче открыл форвард сочинцев Максим Барсов. Кирилл Заика сделал передачу к левому краю гостевой штрафной, Ивелин Попов тут же прострелил во вратарскую, откуда Барсов из борьбы направил мяч в сетку ворот. В начале второго тайма Попов удвоил преимущество «Сочи». Данила Прохин начал атаку длинным забросом в направлении Никиты Бурмистрова, тот отпасовал в центр штрафной, откуда Попов, выдержав паузу, пробил точно в нижний угол ворот. На 75-й минуте Попов довёл счёт до разгромного. Бурмистров здорово прострелил в центр штрафной, а Попов ударом из-под защитника оформил дубль.
- 16 августа 2021
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