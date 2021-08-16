«Могу и в 35 в сборную попасть». Терехов – о включении в расширенный список Карпина

Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал вызов в сборную России.
«Я не знал, что меня вызовут – увидел, когда состав объявили. Приятно попасть даже в расширенный список сборной России – все тренируются и играют ради этого. Я был дома, сначала не видел состав – меня поздравила жена. Потом уже позвонили родители, друзья. Но дальше нужно больше – попасть в расширенный список хорошо, но хочется прочувствовать атмосферу сборной полностью, почувствовать, что такое выйти за неё на поле. Я готов к конкуренции. Да, у некоторых международный опыт побольше, все покажут максимум, но решать будет Карпин.
О сборной я не думал ни в 31, ни в 21 – просто выполнял свою работу. Возраст не имеет значения – могу и в 35 попасть в сборную, если буду показывать соответствующий уровень игры. Сейчас это получилось, а результаты «Сочи», думаю, этому способствовали. В клубе все очень рады вызову, ребята меня поздравили. Может, в следующий раз ещё кого-то из нашей команды вызовут – тот же Джанаев уже за неё играл», — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 16 августа 2021
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