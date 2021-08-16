Терехов: мне близка позиция Карпина об уверенности в себе. В Хорватии играют такие же люди

Защитник «Сочи» и сборной России Сергей Терехов поделился мнением о сборной Хорватии.

«С силой Хорватии я не знаком, хотя понятно, что она всегда на ведущих ролях. Но там играют такие же люди, как у нас. Надо бороться, тем более что играем мы дома. Мне близка позиция Карпина про уверенность в себе. Сейчас у нас новая сборная, новый тренер – глаза у всех точно будут гореть. А в Хорватии, Мальте или в сборной Кипра люди тоже могут ошибаться, быть неуверенными в себе. Нам как раз важно быть в себе уверенными и выполнять задачи тренерского штаба», — сказа Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.