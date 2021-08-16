Тренер «Сочи» Федотов прокомментировал разгромную победу в матче с «Химками»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов высказался по поводу разгромной победы своей команды в матче 4-го тура РПЛ с «Химками» (3:0).

«Этот матч был важен после «Партизана». Мы даже говорили: вот ты гимнаст, готовишься к Олимпиаде, ты упал и остался без золота. У нас проще. Неудача и невыход в следующий этап – через три-четыре дня у тебя есть шанс себя проявить, чтобы все забыли поражение. Я благодарен ребятам, им было непросто черпать энергию и эмоции. Они восстановились, нашли силы и показали добротный футбол. Думаю, что победа заслуженная, и мы посвящаем её нашим преданным болельщикам.

Мы уже играли с «Химками», они крепкий орешек с амбициозными футболистами, которые играют плотно и жёстко. У них есть группа мастеров во главе с Глушаковым. Нам нужно было быть бдительными, они уже показывали, на что способны.

На предсезонных турнирах у команд разная степень подготовки, трудно делать какой-то анализ. Сегодня была одна тренировка, завтра — другая. Не берусь оценить какие-то игры из этого турнира. Мы готовились к тем «Химкам», которые видели в прошлых матчах.

Сегодня нам нужно было переломить себя, выйти максимально настроенными. Ребятам это удалось. Мы использовали свои моменты, у нас всё сработало. Мои футболисты знают, как использовать слабости в обороне соперника», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата».