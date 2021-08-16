Главный тренер сборной России Валерий Карпин сегодня назвал игроков, которые были вызваны на сентябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. В сборную не попал форвард «Зенита» Артём Дзюба, долгое время являвшийся капитаном национальной команды. По вашему мнению, вернётся ли Дзюба в сборную России?

В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.



Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.