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Арсен Захарян поделился впечатлениями от вызова в сборную России

Арсен Захарян поделился впечатлениями от вызова в сборную России
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал вызов в сборную России.

«Конечно, был счастлив узнать, что попал в число тех, кого вызвал новый тренерский штаб сборной России. Тем более что в прошлый раз у меня не получилось полноценно прочувствовать атмосферу национальной команды. Буду стараться, работать и доказывать, что мне доверяют не зря.

О вызове узнал, когда мне прислали сообщение из клуба. Конечно, надеялся снова оказаться в главной сборной, но старался не думать об этом, а концентрироваться на своей игре и результатах команды. Ничего не загадывал. Стремился полностью выкладываться в матчах за «Динамо». Сейчас впереди ещё две игры в чемпионате, и я сосредоточен на них. О сборной подумаю позже. На данный момент мысли об игре в Екатеринбурге», — приводит слова Захаряна пресс-служба «Динамо».

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