Президент «Урала»: наша задача на сезон – попасть в топ-10 команд РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал неудачный старт команды в новом сезоне РПЛ. За четыре стартовых тура «Урал» набрал всего одно очко.
«Хотелось бы набрать больше очков и показать более зрелую игру. Стартовали не очень удачно, но будем стараться и исправлять положение. Пока ничего страшного не произошло. У нас играющие ребята и играющая команда, я думаю, мы выправимся.
Что касается смены тренера, то Юрий Матвеев сам после игры с «Сочи» подошёл и сказал, что нужно что-то менять, что он хочет пока закончить с работой главного тренера. Мы быстро стали перебирать имена, потому что игра была уже через четыре дня, и остановились на Игоре Шалимове. Решили это сразу после игры. Мы с ним давно знакомы и хорошо общаемся. Он футбольный человек и является одним из лучших тренеров в России. Наша задача — занять место не ниже 10-го, её никто не снимал, будет стараться», — приводит слова Иванова «Матч ТВ».
- 16 августа 2021
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