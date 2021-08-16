«Вольфсбург» исключили из Кубка Германии, так как тренер сделал больше замен, чем положено

8 августа «Вольфсбург» провёл матч Кубка Германии с клубом из третьей немецкой лиги «Пройссен Мюнстер». «Волки» одержали победу со счётом 3:1, но по итогам этой встречи всё равно были исключены из национального Кубка.

Как информирует официальный сайт «Вольфсбурга», причина дисквалификации кроется в том, что тренерский штаб команды сделал шесть замен, в то время как регламент турнира разрешает лишь пять замен за матч. Примечательно, что главным тренером «волков» является известный в прошлом нидерландский футболист Марк ван Боммел.

После проигрыша руководство «Пройссена» подало протест, который был удовлетворён Немецким футбольным союзом.

«Мы разочарованы и предпочли бы другой исход переговоров. Мы не согласны с результатом и рассмотрим средства правовой защиты», — сказал управляющий директор «Вольфсбурга» Тим Шумахер.