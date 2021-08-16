Макаров: при переходе в «Динамо» я говорил о том, что одна из целей — попадание в сборную

Полузащитник московского «Динамо» Денис Макаров поделился эмоциями от вызова в сборную России для подготовки к отборочным матчам на чемпионат мира 2022 года.
«Вызов в национальную команду — это всегда особенный момент, поэтому я очень рад, что новый тренерский штаб сборной в меня поверил. Теперь главное — приносить пользу на поле. О вызове узнал довольно просто: появился список приглашённых в ряды национальной команды, я увидел свою фамилию, и тут же стали приходить сообщения от родных, близких и друзей.
Конечно, всегда хочется играть на самом высоком уровне, защищать цвета своей страны, помогать ей добиваться успеха, прославлять Россию. Надеялся и верил, что этот шанс у меня будет. Спасибо тренерскому штабу сборной за доверие, за возможность помочь команде. Будем прикладывать все силы для достижения максимального результата.
При переходе в «Динамо» я говорил о том, что одна из целей здесь — попадание в сборную. Но это не значит, что теперь эта цель реализована. Я еду в сборную не отбывать номер, а помогать национальной команде достигать поставленных задач — так же как и моему клубу», — приводит слова Макарова пресс-служба «Динамо».
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