Тренер «Шахтёра» Де Дзерби: нет молодых и старых игроков – есть сильные и несильные

Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Монако» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
«Монако» хорошо исполняет стандарты? Конечно, стандарты – это весьма опасные ситуации, которые мы рассматривали. Мы должны играть крайне внимательно, потому что «Монако» – очень сильная команда. Как и «Шахтер». Оба матча нужно провести очень и очень внимательно, потому что квалификация сложна. Но мы знаем, что можем и готовы. Завтра будем действовать внимательно.
Не думаю, что есть молодые и старые футболисты. Для меня существуют только сильные и несильные футболисты. Я всегда выбираю тех, которые заслуживают играть в стартовом составе. Единственный стресс и переживание в том, чтобы передать футболистам всю информацию, которая им нужна. Все остальное – обычная работа. Конечно, стрессы есть, но для меня завтрашний матч важен так же, как и в украинском чемпионате, – ничего не меняется. Самое главное – сегодня вечером и завтра утром донести всю важную информацию до футболистов.
Ковач сказал, что «Шахтёр» — фаворит? В Италии, когда так говорят, хитрят, потому что обычно это наоборот. Я завтра посмотрю, каким будет результат, прав он или нет.
Предстоит сложный матч. Я считаю, нет фаворита. Будет непросто играть и «Монако», и «Шахтеру», потому что обе команды сильны. У нас есть наша философия игры, но мы должны понимать, что у нас будет два очень сложных поединка. Конечно, мы должны отдать все, чтобы попасть в группу Лиги чемпионов. Посмотрим, сможем ли этого добиться», — приводит слова Де Дзерби официальный сайт «Шахтёра».
Напомним, первая встреча «Монако» и «Шахтёра» состоится 17 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.
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