Защитник «Спартака» Жиго попал в сферу интересов «Торино»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру в Италии, сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «твиттере».

Французским футболистом интересуется «Торино».

Сообщалось, что в услугах Жиго заинтересован французский «Ренн», который оценивает Жиго в € 11 млн. Самуэль является для французского клуба вторым приоритетом после защитника «Ленса» Лоика Баде.



Жиго защищает цвета «Спартака» с 2018 года, а до этого выступал за «Гент» и другие клубы из Бельгии и Франции. В завершившемся сезоне он провёл 26 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил три гола и получил шесть жёлтых карточек. «Спартак», набрав 57 очков, финишировал вторым в турнирной таблице чемпионата России, уступив лишь «Зениту» (65).



Ранее в России начались разговоры о возможной натурализации Жиго, чтобы футболист мог выступать за футбольную сборную страны.