В Немецком футбольном союзе прокомментировали исключение «Вольфсбурга» из Кубка Германии

Заместитель председателя спортивного суда Немецкого футбольного союза Штефан Оберхольц прокомментировал ситуацию с исключением «Вольфсбурга» из Кубка Германии.
«Сами клубы несут ответственность за замены во время игры. Одна из их основных обязанностей – следить за актуальным регламентом турнира и делать замены соответствующим образом. «Вольфсбург» нарушил это обязательство и совершил безрассудную ошибку, сделав шестую замену. Этого можно было избежать.
Клуб не может требовать смягчения обстоятельств, возлагая вину на судей. Вопрос может оставаться открытым лишь в одном случае: если четвертый судья дал ошибочную инструкцию тренерскому штабу «Вольфсбурга».
Но даже если ошибочная информация была предоставлена, вина за главную и первоначальную ошибку лежит на клубе. Перекладывать ответственность на бригаду арбитров нельзя», — приводит слова Оберхольца официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Напомним, 8 августа «Вольфсбург» провёл матч Кубка Германии с клубом из третьей немецкой лиги «Пройссен Мюнстер». «Волки» одержали победу со счётом 3:1, но по итогам этой встречи всё равно были исключены из национального Кубка. Причина дисквалификации кроется в том, что тренерский штаб команды сделал шесть замен, в то время как регламент турнира разрешает лишь пять замен за матч.
После проигрыша руководство «Пройссена» подало протест, который был удовлетворён Немецким футбольным союзом.
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