«За такого тренера и его команду хочется болеть». Губерниев — о Карпине в сборной России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в положительном ключе высказался о 52-летнем российском специалисте Валерии Карпине, ранее возглавившем сборную России.
«Вью с Карпиным в прямом эфире получилось блестящим. Главный тренер футбольной сборной России держал удар, переходил в контратаку остроумно и по делу.
Наш эфир разобрали на цитаты, по-другому и быть не могло. За такого тренера и за его команду хочется болеть. И поддерживать! Вперёд, футбольная сборная России! Вперёд, наставник!» — гласит пост Губерниева в «Инстаграме».
В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.
Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.
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