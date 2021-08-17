«За такого тренера и его команду хочется болеть». Губерниев — о Карпине в сборной России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в положительном ключе высказался о 52-летнем российском специалисте Валерии Карпине, ранее возглавившем сборную России.



«Вью с Карпиным в прямом эфире получилось блестящим. Главный тренер футбольной сборной России держал удар, переходил в контратаку остроумно и по делу.

Наш эфир разобрали на цитаты, по-другому и быть не могло. За такого тренера и за его команду хочется болеть. И поддерживать! Вперёд, футбольная сборная России! Вперёд, наставник!» — гласит пост Губерниева в «Инстаграме».

В сентябре сборной России предстоит провести три матча квалификации ЧМ-2022. Россияне сыграют со сборными Хорватии, Мальты и Кипра.



Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Специалист должен был работать на условиях совмещения, но позже покинул «Ростов», решив сконцентрироваться на своих обязанностях в национальной команде.