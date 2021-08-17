Лукаку: «Интер» помог мне стать разносторонним нападающим

28-летний бельгийский новичок лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, перешедший из миланского «Интера» в текущее трансферное окно, высказался о том, в чём ему удалось прибавить за пределами Англии.

«Сейчас я просто чувствую себя более совершенным. Я пытался овладеть всеми аспектами, которые нужны нападающему, и я просто хочу постоянно улучшать мелкие детали, а также продолжать развивать свои сильные стороны.

Я лидер, но я также в большей степени склонен к тому, чтобы все чувствовали себя комфортно и уверенно. Когда в игре наступает трудный момент, партнёры могут положиться на меня, я всегда буду подбадривать своих товарищей по команде.

Моя роль в «Челси» будет зависеть от плана игры и того, что хочет от меня тренер. Если он хочет, чтобы я был в фокусе или если он хочет, чтобы я атаковал из глубины, я могу это сделать. Два года в Италии помогли мне освоить все аспекты игры нападающего, и теперь я готов.

Мне нравится система, в которую мы играем, при этом я очень гибкий. Я могу играть в паре или один, мне привычен системный футбол, потому что это то, как мы играем в сборной Бельгии, поэтому мне не нужно много времени, чтобы адаптироваться», — приводит слова Лукаку официальный сайт «Челси».

Бельгиец выступал за «Интер» с 2019 года, когда перешёл из «Манчестер Юнайтед». В минувшем сезоне форвард провёл 36 матчей в Серии А, забил 24 мяча (шесть — с пенальти) и отдал 11 голевых передач. В составе «Интера» он стал чемпионом Италии.