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«Ливерпуль» отправил в аренду двух игроков

«Ливерпуль» отправил в аренду двух игроков
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Английский «Ливерпуль» расстался сразу с двумя игроками – 19-летним опорным хавбеком Лейтоном Кларксоном и 26-летним центральным защитником Беном Дэвисом. Оба игрока отправились в аренду на сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

Лейтон Кларксон отправился в «Блэкберн», а Бен Дэвис – в «Шеффилд Юнайдет», — оба будут выступать в Чемпионшипе.

Отметим, что 26-летний Дэвис стал игроком «Ливерпуля» зимой 2021 года, перейдя из «Престона» за € 1,85 млн. При этом футболист так и не провёл ни единой минуты за мерсисайдцев в официальных играх.

Ранее стало известно, что руководство «Ливерпуля» договорилось о продлении контракта с полузащитником команды Джорданом Хендерсоном. По данным источника, капитан команды подпишет контракт на три года с возможностью продления ещё на один, его зарплата вырастет.

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