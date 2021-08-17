Тренер «Галатасарая» отреагировал на драку между игроками своей команды в матче Суперлиги

67-летний турецкий специалист Фатих Терим, возглавляющий турецкий «Галатасарай», высказался об инциденте между игроками своей команды в матче первого тура чемпионата Турции с «Гиресунспором» (2:0), в котором бразильский защитник Маркан нанёс два удара по лицу своего одноклубника после словесной перепалки.
«Касательно произошедшего, то клуб сделает всё так, как считает нужным. Маркан извинится перед Актюроглу и остальной командой за своё поведение», — сообщил Терим на послематчевой пресс-конференции, которую цитирует Goal.
Отметим, что согласно регламенту чемпионата Турции защитнику «Галатасарая» Маркану грозит от 5 до 10 матчей дисквалификации, так как эпизод будет классифицироваться как нападение на игрока.
Напомним, на 63-й минуте бразильский защитник гостей Маркан вступил в перепалку со своим одноклубником – турецким полузащитником Керемом Актюркоглу, нанеся ему два удара по лицу. Арбитр встречи воспользовался VAR и рассмотрел этот инцидент, показав бразильцу прямую красную карточку, тем самым уровняв составы команд.
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