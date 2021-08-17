«Байер» подписал 19-летнего защитника сборной Эквадора

19-летний защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапье стал игроком немецкого «Байера», перейдя из аргентинского «Тальерес». Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба на официальном сайте.

«Для меня большая честь, что такой клуб, как «Байер», проявил интерес ко мне. Бундеслига и «Байер» имеют отличную репутацию в моей стране и во всей Южной Америке», — цитирует игрока пресс-служба «Байера».

Как отмечает Transfermarkt.de «Байер» заплатил за Инкапье € 6,35 млн. Контракт с игроком рассчитан до 30 июня 2026 года. В свои 19 лет он провёл пять официальных игр в составе основной сборной Эквадора. В составе аргентинского «Тальерес» на его счету 19 игр, в которых он не отметился результативными действиями, получив пять предупреждений.