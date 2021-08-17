Названа причина потери сознания игроком «Бордо» в матче чемпионата Франции с «Марселем»

Стало известно, по какой причине 23-летний нигерийский нападающий «Бордо» Самуэль Калу потерял сознание в начале матча 2-го тура Лиги 1 с «Марселем» (2:2). Об этом информирует Get French Football News со ссылкой на пресс-службу «Бордо».
Как отмечает источник, причиной потери сознания Калу стало головокружение, возникшее из-за 30-градусной жары на стадионе «Велодром». Форвард уже принял участие во вчерашней утренней тренировке, однако в качестве меры предосторожности прошёл кардиологическое обследование, результаты которого станут известны позднее.
Напомним, спустя четыре минуты после начала игры Калу стоял в стенке перед штрафным ударом и внезапно упал на газон. Партнёры по команде, как в ситуации с хавбеком сборной Дании Кристианом Эриксеном, обступили игрока и закрыли его от камер. На поле выбежали медики и привели футболиста в сознание.
Калу самостоятельно покинул поле, после чего вернулся в игру на несколько минут, однако главный тренер «Бордо» Владимир Петкович всё-таки решил заменить форварда. Вместо Калу вышел Реми Уден.
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