Игрокам «Барселоны» придётся пойти на снижение зарплаты, чтобы клуб зарегистрировал Агуэро

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что игрокам нужно вновь пойти на снижение заработной платы, чтобы клуб смог заявить 33-летнего аргентинского экс-форварда «Манчестер Сити» Серхио Агуэро.

«Благодарю Пике за его готовность помочь «Барселоне», пойдя на снижение зарплаты. Его решение помогло нам зарегистрировать игроков. Мы сможем зарегистрировать Агуэро по аналогичному соглашению, которое мы планируем заключить с другими игроками. Надеюсь, другие футболисты будут вести себя также как Пике», — цитирует Лапорту TalkSport.

Напомним, в ходе медобследования у аргентинского новичка команды выявили серьёзное повреждение связки голеностопного сустава. Ожидается, что в лучшем случае он вернётся на поле в октябре.



Агуэро перешел в «Барселону» в июле нынешнего года. Футболист перебрался в каталонский клуб на правах свободного агента из «Манчестер Сити».