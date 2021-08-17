Роналду не перейдёт в «ПСЖ» летом даже в случае ухода Мбаппе

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду не перейдёт в «Пари Сен-Жермен» этим летом. Об этом сообщает журналист RMC Sport Лоик Танзи.
По информации источника, даже в том случае, если французский нападающий Килиан Мбаппе покинет парижский клуб, вариант с переходом Роналду в летнее трансферное окно рассматриваться всё равно не будет.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» всё ещё рассматривает возможность продажи Роналду этим летом. В руководстве туринского клуба считают, что его уход может положительно повлиять на положение команды. «Ювентус» знает о важности португальца, но его уход сэкономит значительную сумму денег для проведения реформы, о которых просит главный тренер клуба Массимилиано Аллегри после возвращения в «Ювентус».
Основной проблемой называет отсутствие предложений по Роналду, но туринцы готовы ждать. Трансферное окно в Европе открыто до 31 августа.
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