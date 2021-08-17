«Тоттенхэм» хочет приобрести форварда «Наполи» Инсинье

Английский «Тоттенхэм» претендует на нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье. Игрок до сих пор не продлил контракт с клубом. Соглашение футболиста с неаполитанцами истекает летом 2022 года. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, неаполитанцы могут продать 30-летнего форварда, чтобы через год не отпускать его бесплатно.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 48 млн. В сезоне-2020/21 Инсинье сыграл в 48 матчах во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 11 голевых передач. В составе сборной Италии футболист стал победителем Евро-2020.

Ранее стало известно, что «Наполи» готов продать Инсинье за € 25 млн. По данным СМИ, футболистом также интересуются «Интер», «Эвертон» и «Зенит». Контракт Инсинье с «Наполи» истекает по окончании сезона. Сейчас стороны фактически не ведут переговоры о продлении соглашения.