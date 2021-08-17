Переговоры по трансферу Дилейни в «Севилью» находятся на финальной стадии

Датский полузащитник дортмундской «Боруссии» Томас Дилейни продолжит карьеру в Испании. Об этом в своём аккаунте в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, испанский и немецкий клубы находятся на финальной стадии переговоров по трансферу 29-летнего футболиста. «Севилья» заплатит за игрока € 5 млн, контракт будет рассчитан до 2024 года.
В минувшем сезоне Дилейни провёл 34 матча за «Боруссию», забил один гол и сделал пять результативных передач. Контракт игрока с его нынешним клубом действует до июня 2022 года.
На чемпионате Европы – 2020 Дилейни в составе сборной Дании дошёл до полуфинала континентального турнира. Футболист отметился голом в 1/4 финала в ворота сборной Чехии и получил жёлтую карточку в игре со сборной России на групповом этапе.
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