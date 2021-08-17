«Манчестер Сити» готов заплатить за Кейна рекордные для АПЛ 120 млн фунтов

«Манчестер Сити» всё ещё хочет приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна в летнее трансферное окно. «Сити» готовы заплатить за форварда 120 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщает ESPN.
В свою очередь, «Тоттенхэм» оценивает своего игрока, чей контракт рассчитан ещё на три года, в 150 млн фунтов стерлингов.
В случае, если переход Кейна состоится, «Сити» установит новый трансферный рекорд в истории АПЛ. Напомним, нынешний рекорд также принадлежит «горожанам» и был установлен, когда «Манчестер Сити» купил полузащитника Джека Грилиша у «Астон Виллы» за 100 млн фунтов стерлингов.
В прошлом сезоне Кейн провёл 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и сделал 16 результативных передач. Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», а за основу «шпор» дебютировал в 2011 году.
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