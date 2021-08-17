Карпин не вызвал Дзюбу в сборную, Ляич отказался переходить в «Спартак». Главное к утру

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал состав на ближайшие матчи, в команду не попали Артём Дзюба и Александр Соболев, а полузащитник «Бешикташа» Адем Ляич отказался от перехода в «Спартак» из-за девушки. Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Назван список игроков, вызванных в сборную России на отборочные матчи ЧМ-2022.
2. Карпин: форма Дзюбы и Соболева напрягает. Непонятно, подойдёт ли Заболотный.
3. Ляич отказался от перехода в «Спартак» из-за девушки. «Бешикташ» исключил его из команды.
4. ЦСКА готов отпустить Николу Влашича в аренду за € 10 млн.
5. «Сочи» разгромил «Химки» и вышел на третье место в РПЛ.
6. Мбаппе обсудит своё будущее с руководством «ПСЖ» в ближайшие дни.
7. Наоми Осака расплакалась после вопроса журналиста и ушла с пресс-конференции в Цинциннати.
8. Агент Криштиану Роналду предложил услуги звёздного форварда английскому «Манчестер Сити».
9. Макгрегор заявил, что собирается завоевать титул в полусреднем весе.
10. Федерация лёгкой атлетики Беларуси умолчала о результатах Тимановской на турнире в Польше.
11. Хачанов победил Андерсона и вышел во 2-й круг турнира в Цинциннати.
12. Защитник «Спартака» Жиго попал в сферу интересов «Торино».
13. Форвард олимпийской сборной Бразилии Кунья отклонил предложение «Зенита».
14. Этап Гран-при по фигурному катанию в Китае отменён из-за коронавируса.
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