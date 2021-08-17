«Дерби Каунти» подпишет контракт с 38-летним Джагелкой
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Английский «Дерби Каунти», испытывающий проблемы с составом из-за финансовых трудностей, договорился о подписании краткосрочного контракта с бывшим защитником сборной Англии Филом Ягелкой. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, клуб рассчитывает заявить 38-летнего игрока до среды, 18 августа, когда команде предстоит провести матч против «Халл Сити» в Чемпионшипе.
В сезоне-2020/21 Джагелка провёл 12 матчей за «Шеффилд Юнайтед» и не отличился результативными действиями. Всего на счету 38-летнего англичанина 20 голов и пять результативных передач в 276 матчах за «Шеффилд».
Футболист выступал за «Шеффилд» с 2019 по 2021 годы, а кроме того с 1999 по 2007 годы. Также Джагелка играл за «Эвертон» с 2007 по 2019 гг.
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