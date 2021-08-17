Рафаэль Варан поделился ожиданиями от выступления в одной команде с Полем Погба

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от выступления в одной команде с соотечественником Полем Погба.
«Поль очень позитивный и энергичный человек. В раздевалке и на поле он всех мотивирует благодаря своей энергии. Мы разные люди, но дополняем друг друга. Важно, чтобы в команде были разные типы лидеров, разные характеры.
Я очень рад, что смогу сыграть с ним в Премьер-лиге. Я уже давно его знаю. Мы играли вместе в сборной Франции. Он великолепный игрок. Мы оба очень амбициозны и готовы много трудиться. Мы сделаем всё для завоевания трофеев», — цитирует Варана официальный сайт клуба.
Варан с 2011 года защищал цвета «Реала», а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.
В первом туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом обыграл на своём поле «Лидс» — 5:1.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»
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