Рафаэль Варан поделился ожиданиями от выступления в одной команде с Полем Погба

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился ожиданиями от выступления в одной команде с соотечественником Полем Погба.

«Поль очень позитивный и энергичный человек. В раздевалке и на поле он всех мотивирует благодаря своей энергии. Мы разные люди, но дополняем друг друга. Важно, чтобы в команде были разные типы лидеров, разные характеры.

Я очень рад, что смогу сыграть с ним в Премьер-лиге. Я уже давно его знаю. Мы играли вместе в сборной Франции. Он великолепный игрок. Мы оба очень амбициозны и готовы много трудиться. Мы сделаем всё для завоевания трофеев», — цитирует Варана официальный сайт клуба.

Варан с 2011 года защищал цвета «Реала», а до этого выступал за «Ланс», воспитанником которого является. В минувшем сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче испанской Примеры, забил два гола и получил две жёлтые карточки.

В первом туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом обыграл на своём поле «Лидс» — 5:1.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед»