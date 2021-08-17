Форвард «Спартака» Понсе может перейти в «Сельту»

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе может продолжить карьеру в испанской Примере. В услугах 24-летнего аргентинца заинтересована «Сельта», информирует La Voz de Galicia.
Согласно сведениям источника, клуб из Виго намерен взять Понсе в аренду до конца нынешнего сезона. При этом Эсекьель не будет считаться легионером, так как у него есть испанский паспорт.
Руководство и тренерский штаб «Сельты» видят в Понсе замену для Факундо Феррейры, который покинул команду по окончании минувшего сезона.
Понсе выступает за «Спартак» с 2019 года. Ранее аргентинец играл за АЕК, «Лилль», «Гранаду» и «Ньюэллс Олд Бойз». В прошлом сезоне 24-летний форвард провёл за красно-белых 28 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 7 млн.
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