«Милан» может арендовать Алессандро Флоренци у «Ромы» за € 1 млн

Футбольный клуб «Милан» хочет заполучить защитника «Ромы» Алессандро Флоренци. Футболист провёл прошлый сезон в аренде в «ПСЖ».
«Россонери» могут арендовать игрока сборной Италии на год за € 1 млн с опцией выкупа за € 4 млн. Об этом на своём официальном сайте сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Контракт Флоренци с «Ромой» действует до 2023 года, однако Алессандро не собирается оставаться в Риме. На Сардинии, где он был в отпуске, Алессандро рассказал друзьям, что покинет клуб. Сам футболист готов перейти в «Милан».
Алессандро Флоренци — чемпион Европы 2020 года, обладатель Кубка Франции, обладатель Суперкубка Франции.
Ранее стало известно, что форвард «Челси» Тэмми Абрахам согласовал условия контракта с «Ромой». «Рома» заплатит лондонскому клубу за игрока € 40 млн.
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