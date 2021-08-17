Хоакин Корреа может перейти из «Лацио» в «Интер»

Полузащитник футбольного клуба «Лацио» Хоакин Карлос Корреа может покинуть команду этим летом. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Никола Скира.
«Хоакин Корреа может покинуть «Лацио» этим летом. Президент клуба Клаудио Лотито хочет получить за футболиста € 35 млн. Руководство миланского «Интера» видит в своём составе аргентинского игрока. «Лестер» и «Эвертон» также проявляют интерес к талантливому спортсмену», — написал Скира в социальной сети.
Корреа в прошлом сезоне сыграл 38 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и сделал 6 результативных передач.
До «Лацио» Корреа выступал за испанскую «Севилью», итальянскую «Сампдорию» и аргентинские «Эстудиантес» и «Ривер Плейт».
Хоакин Корреа — обладатель Кубка Италии и обладатель Суперкубка Италии.
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